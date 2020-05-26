ДБР вкрало з музею Гончара документи на картини — Герасимов

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у музеї Івана Гончара в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції.

Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.

Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара.

За кілька годин співробітники Бюро залишили музей. Весь цей час ані журналістів, ані присутніх на місці народних депутатів не пускали в приміщення музею.

Після того, як правоохоронці вийшли з будівлі, стало відомо, що пропали документи на картини, які знаходилися в скляних рамках в приміщенні музею.

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Артур Герасимов поінформував, що зниклі документи – це оригінали митних декларацій, які підтверджують, що картини були ввезені в країну законно, а також папери, що підтверджують факт придбання картин і сплати податків за них.

“Ви нас запитували: а чому вони (співробітники ДБР — ред.) ось так увірвалися в музей? Все ж відкрито. Ми вам висловлюємо здогадку: можливо, для того, щоб вкрасти оригінали документів, які доводять, що ДБР бреше, а все це (картини — ред.) завезено офіційно, зі сплатою податків та відкрито, прозоро. Можу сказати: документи вкрадені”, — сказав Герасимов в коментарі журналістам.