Про це повідомляє пресслужба додатку “Дія” у Telegram.
Українці вже звикли показувати паспорт у смартфоні, отримуючи посилку. Це реальність, у якій ми живемо. Наразі електронні документи в Дії повністю замінюють паперові. Розробники зауважили, що не потрібно носити із собою папери чи книжечки, адже все з вами в застосунку.
Місця, де в Україні приймають цифрові документи в “Дії”:
- фінансові установи;
- поштові компанії;
- перевізники — автобуси і залізниця;
- ЦНАПи, Управління соціальної політики, Управління соціального захисту, державні установи;
- суди;
- університети, дитсадки, школи, бібліотеки, музеї;
- магазини та супермаркети;
- готелі та хостели;
- автосалони;
- кінотеатри;
- туристичні компанії;
- розважальні центри;
- медичні заклади та лабораторії;
- мобільні оператори.
Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список // 8 фото
ДОВІДКА. “Дія” — мобільний додаток та вебпортал, що розробили в міністерстві цифрової трансформації України.
- Нагадаємо, що ФОПи-“спрощенці” 3-ї групи, котрі подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька “кліків” у застосунку “Дія”.
- Раніше повідомлялося, що у застосунку “Дія” запрацювала нова послуга декларування для бізнесу – єДекларація. Вона замінить 374 види різних дозвільних документів: ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.
- “Дія” знову з’явилася у рейтингу найкращих застосунків серед українців.
- Також розмитнення авто в “Дії” стане однією з головних антикорупційних реформ у митній галузі. Для розмитнення власнику необхідно буде ввести всю інформацію про автомобіль у застосунку “Дія”.