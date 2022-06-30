В Україні цифрові документи в "Дії" прирівняні до паперових та пластикових, завдяки чому їх приймають майже всюди. Саме тому, варто розповісти, у яких саме установах та структурах можна скористатися електронним посвідченням.

Про це повідомляє пресслужба додатку “Дія” у Telegram.

Українці вже звикли показувати паспорт у смартфоні, отримуючи посилку. Це реальність, у якій ми живемо. Наразі електронні документи в Дії повністю замінюють паперові. Розробники зауважили, що не потрібно носити із собою папери чи книжечки, адже все з вами в застосунку.

Місця, де в Україні приймають цифрові документи в “Дії”:

фінансові установи;

поштові компанії;

перевізники — автобуси і залізниця;

ЦНАПи, Управління соціальної політики, Управління соціального захисту, державні установи;

суди;

університети, дитсадки, школи, бібліотеки, музеї;

магазини та супермаркети;

готелі та хостели;

автосалони;

кінотеатри;

туристичні компанії;

розважальні центри;

медичні заклади та лабораторії;

мобільні оператори.















Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список // 8 фото

ДОВІДКА. “Дія” — мобільний додаток та вебпортал, що розробили в міністерстві цифрової трансформації України.