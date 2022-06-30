Про це повідомляє пресслужба додатку “Дія” у Telegram.

Українці вже звикли показувати паспорт у смартфоні, отримуючи посилку. Це реальність, у якій ми живемо. Наразі електронні документи в Дії повністю замінюють паперові. Розробники зауважили, що не потрібно носити із собою папери чи книжечки, адже все з вами в застосунку.

Місця, де в Україні приймають цифрові документи в “Дії”:

  • фінансові установи;
  • поштові компанії;
  • перевізники — автобуси і залізниця;
  • ЦНАПи, Управління соціальної політики, Управління соціального захисту, державні установи;
  • суди;
  • університети, дитсадки, школи, бібліотеки, музеї;
  • магазини та супермаркети;
  • готелі та хостели;
  • автосалони;
  • кінотеатри;
  • туристичні компанії;
  • розважальні центри;
  • медичні заклади та лабораторії;
  • мобільні оператори.

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

  • Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список

    Фото: Дія

Де в Україні приймають цифрові документи в «Дії»: список // 8 фото

ДОВІДКА. “Дія” — мобільний додаток та вебпортал, що розробили в міністерстві цифрової трансформації України.