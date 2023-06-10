Джерело: CNN, Херсонська ОВА у Telegram.

Делегація ООН зустрілася з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним і представниками військової адміністрації. Під час зустрічі сторони говорили про потреби регіону та наступні надходження допомоги.

“Питна вода, продуктові набори, матеріали для ремонту житла, медикаменти прямують до Білозерської громади та Херсону. Вони найбільше постраждали через підтоплення”, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Під час виступу в Білозерці координаторка гуманітарної допомоги ООН в Україні Деніз Браун зазначила, що через повінь у підконтрольних Україні населених пунктах постраждало щонайменше 17 000 осіб, і ця цифра продовжує зростати.

“Катастрофа також торкнулася людей у районах, що знаходяться під контролем Росії, але наразі ООН не має доступу до цієї частини країни”, — додала Браун.

Зокрема, в ООН стурбовані обстрілом російськими загарбниками Херсона під час евакуації населення із затоплених зон та закликали РФ надати доступ гуманітарним організаціям до лівого берега.

Майже два десятки країн-членів ООН, серед яких США, Японія, а також низка європейських держав-партнерів України виступили із заявою щодо ситуації з обстрілом росіянами Херсона та його околиць під час евакуаційних заходів.

“Висловлюємо глибоку стурбованість повідомленнями про обстріл Херсона під час евакуації з районів, затоплених після підриву дамби Каховської ГЕС. Як повідомила херсонська місцева влада, сьогодні в місті внаслідок обстрілів під час операції з евакуації постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, у тому числі поліціянти, медики та рятувальники”, – мовиться у заяві західних країн.

Також країни-члени ООН та європейські держави-партнери України рішуче засудили обстріли районів евакуації та закликали Російську Федерацію припинити такі атаки та дозволити групам евакуації безпечно допомогти постраждалому цивільному населенню.

Крім того, дипломати закликали Росію надати повний, безпечний і безперешкодний доступ до постраждалих районів на лівому березі Дніпра, які зараз знаходяться під контролем російських військ, для гуманітарних організацій, зокрема ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, щоб допомоги постраждалим місцевим жителям.