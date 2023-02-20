Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Грузинський політик зауважив, що наразі не залишається місця для дипломатичних відносин.

“Коли високопосадовці України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув’язненого Саакашвілі, який має багато серйозних звинувачень, називають політв’язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин”.

Він підтвердив, що делегацію справді запросили на 24 лютого відвідати Київ.

Заркуа також додав, що влада Грузії “підтримує український народ” робить “все на всіх рівнях”. Водночас звинувачує “багато інших країн”, зокрема й європейських, у тому, що вони “не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії”. Проте, не вказуючи подробиці.

Раніше про те, що представники грузинської влади відмовилася відвідати Київ 24 лютого, зазначив опозиціонер, лідер партії “Стратегія Агмашенебелі” Георгій Вашадзе.

Зауважимо, у грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ ніби прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.

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Окрім цього, українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, зокрема й щодо Грузії, відносно надання озброєння, військової техніки та боєприпасів. Київ відверто заявляв про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Україна закликала повернути комплекси “Бук”, які були передані Грузії тоді, коли РФ напала на неї у 2008 році.

Також запит української сторони містив і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.

Попри те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.