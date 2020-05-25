Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 12 травня суд відхилив клопотання захисту Андрія Антоненко щодо зміни запобіжного заходу і вирішив залишити його під вартою до 1 червня.

У понеділок, 25 травня, в Печерському суді Києва відбулося чергове засідання, де вирішувалося питання щодо застосування до Андрія Антоненка запобіжного заходу.

Адвокати музиканти просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою. Прокурори — продовжити його арешт.

Суддя прийняв рішення продовжити арешт Антоненка ще на два місяці.