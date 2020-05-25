Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, 12 травня суд відхилив клопотання захисту Андрія Антоненко щодо зміни запобіжного заходу і вирішив залишити його під вартою до 1 червня.
У понеділок, 25 травня, в Печерському суді Києва відбулося чергове засідання, де вирішувалося питання щодо застосування до Андрія Антоненка запобіжного заходу.
Адвокати музиканти просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою. Прокурори — продовжити його арешт.
Суддя прийняв рішення продовжити арешт Антоненка ще на два місяці.
“Продовжити до 23 липня 2020 року термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненко Андрія Сергійовича”, — постановив суддя.
Зазначимо, сьогодні, 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугаров, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.
Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”.