Джерело: ГУР з посиланням на заяву Вадима Скібіцького.

Представник української розвідки наголосив, що територія тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції має бути демілітаризована: всі військові підрозділи, озброєння та техніка російської окупаційної армії повинні покинути ЗАЕС.

“Територія ЗАЕС у деяких місцях реально замінована. Тому процес [демілітаризації] повинен бути чітко спланований та проведений, щоб не допустити будь-якого інциденту, тим паче – ядерної катастрофи на станції. Ви ж бачите, що поведінка Кремля може бути непередбачуваною, тому загроза така існує, і ми про це говоримо”, – сказав Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, демілітаризація ЗАЕС значною мірою залежить від позиції світової спільноти та Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Багато залежить від МАГАТЕ і її керівництва, від міжнародної спільноти, яка все-таки буде чинити тиск на Кремль, щоби виконати насамперед базові умови та забезпечити безпеку не просто ядерного об’єкта, а всього регіону, де розміщена електростанція”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Зазначимо, що вчора, 22 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Глава держави оголосив про інформацію після доповіді нашої розвідки та Служби безпеки України.

“Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього”, — заявив президент.

Зеленський вкотре наголосив, що “радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру”. Наяву інформацію та усі докази передають “нашим партнерам – кожному у світі”.

“Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти”, — резюмував глава держави.