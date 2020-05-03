Прес-секретарка Президента Юлія Мендель пояснила, навіщо провела неоднозначне опитування про те, що важливіше для українців зараз — гроші, здоров'я, енергія або час.

Відповідний пост Мендель опублікувала в своєму Instagram.

Як повідомлялося раніше, в неділю, 3 травня, прес-секретарка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель провела дивне опитування серед українців. Вона вирішила поцікавитися в населення, що для нього зараз є найважливішим — гроші, здоров’я, енергія чи час.

Пізніше Мендель розтлумачила своє опитування. За постом з опитуванням послідував інший, в якому вона виклала своє розуміння того, що має бути в пріоритеті. Найважливішим має бути, на думку Мендель, час, оскільки його відновити не можна. Слідом мають йти здоров’я та енергія, як ресурси, які відновити можна.

Головним месседжем прес-секретарки президента стало те, що людям варто перестати гнатися за грошима, оскільки цей ресурс відновити легше, аніж всі інші.