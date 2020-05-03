Відповідний пост Мендель опублікувала в своєму Instagram.
Як повідомлялося раніше, в неділю, 3 травня, прес-секретарка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель провела дивне опитування серед українців. Вона вирішила поцікавитися в населення, що для нього зараз є найважливішим — гроші, здоров’я, енергія чи час.
Пізніше Мендель розтлумачила своє опитування. За постом з опитуванням послідував інший, в якому вона виклала своє розуміння того, що має бути в пріоритеті. Найважливішим має бути, на думку Мендель, час, оскільки його відновити не можна. Слідом мають йти здоров’я та енергія, як ресурси, які відновити можна.
Головним месседжем прес-секретарки президента стало те, що людям варто перестати гнатися за грошима, оскільки цей ресурс відновити легше, аніж всі інші.
“У сучасному динамічному світі з забіганими графіками люди часто женуться за грішми як основою для нашого щастя. І водночас чимало людей, у яких є гроші, не мають відчуття щастя, впевненості чи самореалізованості. Секрет у тому, що гроші ви можете відновити найлегше. Впродовж життя людина втрачає і заробляє. І відновити баланс грошей найлегше з перерахованого списку”, — зазначила Мендель.
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