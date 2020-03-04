Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“У нас зараз просто немає часу на запитання: “Хто винен?”. Ми повинні відповісти на питання про те, що робити. Є ряд викликів, за вирішення яких необхідно буде братися терміново”, — сказав він під час виступу в парламенті.

Говорячи про те, які завдання будуть пріоритетними для нього на посаді прем’єр-міністра, Шмигаль зазначив, зокрема, перегляд бюджету на поточний рік та зарплат міністрів та топ-чиновників.

“Я вважаю, що нам буде необхідно переглянути бюджет на 2020 рік. Особливо в питанні збільшення виплат і пенсій. Є витрати, які ми повинні зменшити. Йдеться про зарплати і премії чиновників, в тому числі — міністрів нового уряду, членів ряду наглядових рад та інших чиновників”, — сказав він.

Ще одним важливим питанням Шмигаль назвав погашення заборгованості перед українськими шахтарями.

Крім того, Шмигаль запевняє, що уряд активізує роботу, спрямовану на боротьбу з коронавірусом COVID-19 в країні.

“Серйозним викликом є ​​загроза коронавірусу. Перший випадок вже зафіксований в Україні. Вважаю, що тут уряд має працювати в двох напрямах — медзабезпечення для виявлення і лікування вірусу … і підвищення інформованості населення”, — зазначив він.

Крім цього, Шмигаль зазначив, що зміцнення гривні, яке спостерігалося останніми місяцями “вдарило по експорту, але не позначилося на добробуті пересічних українців”. Він висловив думку, що новий уряд повинен зосередитися на тому, щоб українці відчули економічне зростання.

“Уряд повинен посилити економічний блок. Про це неодноразово згадувалося в останні дні, він повинен забезпечити не тільки зростання промисловості та аграрного сектора, що важливо, а й відчуття цього зростання у кожного українця”, — додав політик.

Що стосується тих реформ і проєктів, які розпочав уряд Гончарука, вони будуть продовжені.

“Ми збережемо та будемо розвивати ті реформи і проєкти, які вже почали реалізовуватися”, — сказав він.

Шмигаль уточнив, що йдеться про реформу децентралізації, програму “Велике будівництво”, доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення та цифровізацію (діджиталізацію) державотворчих процесів.