Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані подарував йому фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

Про це він повідомив у Telegram.

Під час зустрічі глава уряду України розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Російська Федерація. Зокрема, він передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

Денис Шмигаль зазначив, що цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.

“Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни”, – сказав прем’єр-міністр України.

А також подякував Папі Римському за гуманітарну допомогу, а також за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали наслідок збройної агресії РФ. Крім того, очільник уряду запросив Папу Франциска в Україну.

“Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі”, – резюмував Денис Шмигаль.

Зазначимо, що також на зустрічі український прем’єр-міністр та Папа Франциск обговорили формулу миру та допомогу у поверненні українських дітей, яких РФ незаконно вивезла на свою територію

“Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, які арештовані, депортовані до Росії злочинним способом”, – сказав Шмигаль.

Додамо, що до Ватикану Денис Шмигаль прибув у середу, 26 квітня. Він вже взяв участь у двосторонній конференції з питань відновлення України у Римі, провів зустріч з президентом, головою Ради міністрів Італійської Республіки та головами палат італійського парламенту.