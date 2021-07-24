Відповідний коментар він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“На фото Олександр Кужельний, фотограф видання #Букви. Пана Олександра ми разом із вами звикли бачити на всіх проукраїнських мітингах, мало того він робить свою роботу завжди непомітно, але фахово! Нещодавно на одному з мітингів на Олександра було скоєно напад, що є неприпустимим у нашій країні! Нагадаю, Україна є демократичною країною, де ЗМІ мають право безперешкодно займатися своєю роботою на будь-яких публічних заходах! Перешкоджання роботі журналіста в Україні карається законом!” – наголосив Погребиський.

Він звернувся до Міністерства внутрішніх справ України та закликав провести об’єктивне розслідування нападу.

“Публічно звертаюся до представників МВС України із закликом об’єктивного розслідування справи щодо нападу на Олександра!!!” – зазначив депутат.

Як сповіщалося, 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. #Букви відновили події того дня і опублікували подробиці нападу.

Розповідаючи про напад, сам Кужельний виокремив двох осіб. Це керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”, є громадянином Росії. засуджений як член угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича “Реструкт”).