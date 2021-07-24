21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. Одним з нападників був керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”).

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Того дня під стінами суду зібралася представники праворадикальних організацій, які вимагали депортації Боленкова. На місці були й представники правоохоронних органів, зокрема, поліції діалогу. Однак це не спинило агресивно налаштованих молодиків від провокацій та нападів.

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Присутні продемонстрували агресивну поведінку щодо нашого журналіста одразу після того, як він підійшов до будівлі суду, щоб виконати редакційне завдання.

Розповідаючи про ці події, Кужельний виокремив двох осіб: Свинаренка та Михайла Шаланкевича (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”).

Свинаренко наразі є керівником праворадикальної організації “Національний спротив”, але в 2016 році він шукав роботу адміністратора у Києві.

Також з його резюме відомо, що з березня по жовтень 2016 року він працював редактором стрічки новин у виданні “Інформатор“, був адміністратором кафе Terra Rossa (Новоград-Волинський), керував інтернет-магазином та працював оператором Call-центру.

У 2014 році Свинаренко, згідно резюме, брав участь у бойових діях в Маріуполі та був звільнений через поранення.

Навчався він у Житомирському державному університеті за спеціальністю “історія і право“.

Свинаренко публічно заперечив свою причетність до нападу на Кужельного і пригрозив журналістові “Великого Києва” Максиму Юр’єву, який висвітлює перебіг розгляду звернення фотокореспондента #Букв до правоохоронців у соцмережах, судовим позовом. Наразі він ще не поданий.

“Брехня, готуємо позов про наклеп. Я не нападав, ба більше, казав учасникам цю особу не чіпати, думаю, на відео є”, — написав він у соцмережі.

Утім, відео з місця і слова свідків свідчать про те, що заяви Свинаренка про його непричетність до нападу є неправдивими.

На ролику з місця подій, який з’явився в мережі 23 липня, можна побачити частину епізоду. Зокрема, видно, як Свинаренко близько підійшов до Кужельного, агресивно поводився та лаявся.

Свинаренко — до Кужельного: Это мразь. [нерозбірливо] Это просто мразь *баная. Как и ваш главред нах*й.

Після цього натовп почав скандувати, витісняючи журналіста: “А ну-ка, давай-ка, у*бывай отсюда”. Варто зауважити, що в той час, як натовп скандував, Свинаренко відійшов убік (перші 10 секунд):