Закриття даних про кількість загиблих військовослужбовців обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати інформацію для аналізу та планування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

До завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню.

Маляр окремо звернулась до громадських ініціатив, які збирають ці дані різними способами, систематизують їх та оприлюднюють, та закликала їх зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить українській обороні.

Разом з тим, наголосила заступниця міністра, нерозголошення даних не впливає на гідне вшанування пам’яті кожного загиблого захисника і захисниці.