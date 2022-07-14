Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
До завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню.
Маляр окремо звернулась до громадських ініціатив, які збирають ці дані різними способами, систематизують їх та оприлюднюють, та закликала їх зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить українській обороні.
Разом з тим, наголосила заступниця міністра, нерозголошення даних не впливає на гідне вшанування пам’яті кожного загиблого захисника і захисниці.
“Це наші герої, яким ми віддаємо шану, про яких ми говоримо, пишемо, знімаємо відео, сумуємо за кожним і кожною. Родинам загиблих забезпечуємо належні виплати”, – запевнила Маляр.
- Нагадаємо, окупанти готуються до оборони у тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі. До міст звозять укріплення та військову техніку.
- Тоді як військові Збройних Сил України вже звільнили 44 населені пункти Херсонської області.
- У Генштабі Збройних Сил України заявили, що братимуть жінок на військовий облік лише за їхньою згодою.
- За даними британських розвідників, російські окупанти втратили темп наступу після захоплення Лисичанська (Луганська область) і за останні дні не мають жодних значних досягнень у просуванні територією Донбасу.