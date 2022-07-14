Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

До завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню.

Маляр окремо звернулась до громадських ініціатив, які збирають ці дані різними способами, систематизують їх та оприлюднюють, та закликала їх зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить українській обороні.

Разом з тим, наголосила заступниця міністра, нерозголошення даних не впливає на гідне вшанування пам’яті кожного загиблого захисника і захисниці.

“Це наші герої, яким ми віддаємо шану, про яких ми говоримо, пишемо, знімаємо відео, сумуємо за кожним і кожною. Родинам загиблих забезпечуємо належні виплати”, – запевнила Маляр.