25 квітня Держдепартамент Сполучених Штатів Америки схвалив іноземний військовий продаж Україні "нестандартних боєприпасів" на суму у $165 мільйонів. Агентство оборонної безпеки повідомило Конгрес про продаж 24 квітня.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Про відповідне рішення повідомили українцям під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до Києва на вихідних.

Високопосадовець міністерства оборони наголосив журналістам, що “українці все ще використовують такі боєприпаси, оскільки у них багато радянських систем”.

“Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, підтримуючи оперативну готовність її сил”, – йдеться у пресрелізі Держдепартаменту.

Оголошений продаж є лише одним із кількох способів, яким США надають Україні військову допомогу. 21 квітня президент США Джо Байден санкціонував ще $800 мільйонів військової допомоги на підтримку України шляхом президентського фінансування.

Україна подала запит на закупівлю “різноманітних нестандартних боєприпасів”, зокрема, але не обмежуючись, “152-мм снарядів для 2А36 Гіацинт; 152-мм снарядів для гармати Д-20; ВОГ-17 для автоматичного гранатомета АГС-17; 120-мм мінометних снарядів виробники – (не члени НАТО); 122-мм боєприпасів для 2Сл Гвоздика; ракет БМ-21 ГРАД; 300-мм снарядів/ракет для РСЗВ “Смерч”; гранат ВОГ-25 для підствольного гранатомета ГП-25; 82-мм мінометних патронів; 125-мм фугасних боєприпасів до Т-72; 152-мм зарядів для 2А65 Мста; транспортування; та інші супутні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення”.