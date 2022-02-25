Коментар Блінкена прозвучав під час записаного національного телеінтерв’ю, в якому його запитали про амбіції президента Росії Володимира Путіна.

Держсекретар наголосив, що для влади США відповідь є очевидною – відновити Радянський союз.

“Нам не потрібна розвідка, щоб сказати вам, що це саме те, чого хоче президент Путін. Він чітко дав зрозуміти, що хотів би відновити Радянську імперію, крім того, він хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, які колись були частиною радянського блоку”, – сказав Блінкен.

Далі Блінкен пообіцяв, що НАТО стане на заваді досягнення кінцевих цілей Путіна.

“Мова зараз про загрозу за межами України. На його шляху стоїть щось дуже потужне. Це стаття п’ята НАТО, напад на одного – це напад на всіх”, – сказав топдипломат.