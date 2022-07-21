Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес оприлюднив деталі наступного пакета британської військової підтримки Україні, зокрема з планами спорядити десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Воллес переконаний, що постачання нового обладнання значно посилить підтримку Сполученого Королівства України, яка бореться проти жорстокого та невиправданого вторгнення РФ.

Понад двадцять155-мм самохідних установок M109 і тридцять шість 105-мм артилерійських установок L119 незабаром надійдуть зі Сполученого Королівства. Також з’являться радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

Ця техніка посилить здатність Збройних Сил України захищатися від невибіркового використання артилерії РФ.

Окрім цього, Сполучене Королівство надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з сотнями повітряних боєприпасів.

Наразі в Україну відправлено 6900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone та ін. А також 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітно-ракетним комплексом Starstreak та сотні ракет.

Британці також постачили морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, включно з понад 82 000 шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення.

“Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала усе необхідне для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна”, – наголосив Воллес.

Довідка. M109 — американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу, зокрема в Україні. M109 базувалася на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360°. Корпус артилерійської системи та башта суцільнозварні виконані з катаної алюмінієвої броні, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів польової артилерії.

Основне озброєння САУ: 155-мм гаубиця M126 (довжина дула 23 калібру) на M109.

Допоміжне озброєння: 12,7-мм кулемет M2HB та Mk 19 або кулемети M60 і M240 або британський кулемет Enfield L4. Гаубиця встановлена на станку M127, оснащеному ежектором і дульним гальмом.

155-мм знаряддя забезпечує дальність стрільби до 18 км звичайними снарядами та до 30 км реактивними снарядами.

Гаубиця L119 — легка гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Вона здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку ворога та живу силу. Максимальна дальність стрільби становить від 11 до 19 км.