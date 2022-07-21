Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Воллес переконаний, що постачання нового обладнання значно посилить підтримку Сполученого Королівства України, яка бореться проти жорстокого та невиправданого вторгнення РФ.
Понад двадцять155-мм самохідних установок M109 і тридцять шість 105-мм артилерійських установок L119 незабаром надійдуть зі Сполученого Королівства. Також з’являться радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.
Ця техніка посилить здатність Збройних Сил України захищатися від невибіркового використання артилерії РФ.
Окрім цього, Сполучене Королівство надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з сотнями повітряних боєприпасів.
Наразі в Україну відправлено 6900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone та ін. А також 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітно-ракетним комплексом Starstreak та сотні ракет.
Британці також постачили морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, включно з понад 82 000 шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення.
“Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала усе необхідне для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна”, – наголосив Воллес.
Довідка. M109 — американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу, зокрема в Україні. M109 базувалася на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360°. Корпус артилерійської системи та башта суцільнозварні виконані з катаної алюмінієвої броні, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів польової артилерії.
Основне озброєння САУ: 155-мм гаубиця M126 (довжина дула 23 калібру) на M109.
Допоміжне озброєння: 12,7-мм кулемет M2HB та Mk 19 або кулемети M60 і M240 або британський кулемет Enfield L4. Гаубиця встановлена на станку M127, оснащеному ежектором і дульним гальмом.
155-мм знаряддя забезпечує дальність стрільби до 18 км звичайними снарядами та до 30 км реактивними снарядами.
Гаубиця L119 — легка гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Вона здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку ворога та живу силу. Максимальна дальність стрільби становить від 11 до 19 км.
- Нагадаємо, 7 липня 2022 року, Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.
- Раніше повідомлялося про те, що Уряди Уельсу та Шотландії погодили виділення коштів на військову допомогу для України. Загальна сума допомоги – 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Так, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Фахівці зі Сполученого Королівства та Нової Зеландії продовжують ділитися найкращим теоретичним та практичним досвідом з українськими артилеристами.