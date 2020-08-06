Covid-19 Україна

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Десять областей України не готові до послаблення карантину

Станом на 6 серпня, до ослаблення карантинних обмежень не готові десять областей України.

Четвер, 6 серпня 2020, 11:37

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, не готові пом’якшувати карантин:

  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Зазначається, що у Чернігівській та Закарпатській областях перевищено допустиму завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Водночас у Волинській, Житомирській, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.

Крім того, критерію динаміки захворюваності не відповідають Житомирська, Івано-Франківська, Одеська, Хмельницька і Чернігівська області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1318 нових випадків захворювання на коронавірус, що є новим антирекордом з початку епідемії в країні.

Теги: , Коронавірус, карантин, список

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