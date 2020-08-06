Десять областей України не готові до послаблення карантину

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, не готові пом’якшувати карантин:
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Зазначається, що у Чернігівській та Закарпатській областях перевищено допустиму завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.
Водночас у Волинській, Житомирській, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.
Крім того, критерію динаміки захворюваності не відповідають Житомирська, Івано-Франківська, Одеська, Хмельницька і Чернігівська області.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1318 нових випадків захворювання на коронавірус, що є новим антирекордом з початку епідемії в країні.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.