Десять областей України не готові до послаблення карантину

Станом на 6 серпня, до ослаблення карантинних обмежень не готові десять областей України.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, не готові пом’якшувати карантин:

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Зазначається, що у Чернігівській та Закарпатській областях перевищено допустиму завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Водночас у Волинській, Житомирській, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.

Крім того, критерію динаміки захворюваності не відповідають Житомирська, Івано-Франківська, Одеська, Хмельницька і Чернігівська області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1318 нових випадків захворювання на коронавірус, що є новим антирекордом з початку епідемії в країні.