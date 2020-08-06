В Україні за минулу добу виявили 1318 нових випадків захворювання на коронавірус, що є новим антирекордом з початку епідемії в країні.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142, Івано-Франківській області – 127, Одеській області – 110.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Луганській області.

За минулу добу в країні зафіксували 31 летальний випадок. Водночас, одужали 997 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксували 76 808 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 42 524 особи вже подолали хворобу, а 1819 людей померли від ускладнень.

Попередній антирекорд було зафіксовано 5 серпня – тоді за добу було виявлено 1271 нового хворого на COVID-19.