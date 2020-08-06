Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142, Івано-Франківській області – 127, Одеській області – 110.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Луганській області.
За минулу добу в країні зафіксували 31 летальний випадок. Водночас, одужали 997 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксували 76 808 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 42 524 особи вже подолали хворобу, а 1819 людей померли від ускладнень.
Попередній антирекорд було зафіксовано 5 серпня – тоді за добу було виявлено 1271 нового хворого на COVID-19.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.