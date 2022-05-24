російсько-українська війна
20:17 Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН закликав Путіна розблокувати українські порти
20:05 В Угорщині опівночі запровадять надзвичайний стан – Bloomberg
20:04 Росія два тижні обстрілює дорогу Бахмут-Лисичанськ — єдину, якою евакуюються цивільні
19:43 Сьогодні Харківський метрополітен відновив роботу – Харківська Міська Рада
19:32 Дев’яноста доба війни: росіяни продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку та активізувались на Лиманському
19:31 Зеленський назвав умовою для повернення до переговорів з РФ деокупацію територій, захоплених після 24 лютого
19:03 Україна планує приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA – Шмигаль
18:54 Кулеба та Блінкен обговорили шляхи розблокування українського експорту
18:32 У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо розгортання в Україні мережі бомбосховищ
18:17 Митрополит Епіфаній клопотатиме про передачу ПЦУ одного з храмів Києво-Печерської Лаври
17:59 Орбан відмовився обговорювати нафтове ембарго проти РФ на саміті ЄС – FT
17:49 У Маріуполі окупанти возять містом «зомбіТБ» і крутять пропаганду на екранах
17:40 Велика Британія не споряджатиме військові кораблі Королівського флоту для розблокування порту Одеси
17:38 «Рамштайн» стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України – Олексій Резніков
17:22 Росія провела перші спільні військові навчання з Китаєм після широкомасштабного вторгнення в Україну — The Guardian
16:55 Москва вважає колишнього члена місії РФ при ООН Бориса Бондарєва ворогом Росії
16:53 Німеччина надасть Україні 150 млн євро кредиту для соціальних видатків
16:32 Викрито осіб, які вбили родину старости села Мотижин — Венедіктова
16:26 Рада ЄС скасувала всі мита на експорт з України на один рік
16:01 Рада Євросоюзу ухвалила ще €500 млн безпекової допомоги Україні
15:54 Туреччина проведе зустріч із делегаціями Швеції та Фінляндії попри заяву Ердогана про небажаність їх візиту
15:53 Україна веде перемовини про створення Організації країн-експортерів зерна
15:37 До України повернулися 2,2 млн громадян з початку вторгнення — ДПСУ
15:33 Росіяни планують вкрасти з Маріуполя метал на $170 мільйонів — ЗМІ
15:21 Президент Філіппін Родріго Дутерте розкритикував Володимира Путіна за вбивство мирних жителів в Україні
15:20 Шойгу: Росія навмисне уповільнює темп «спецоперації» в Україні
15:08 Суд дозволив заарештувати Януковича за підозрою в держзраді
14:53 Росіяни використали застосунок для дітей, щоб дізнатись геолокацію стратегічних об’єктів в Україні
14:51 Швейцарський машинобудівний концерн Sulzer вирішив залишити російський ринок
14:44 Санкції ЄС та США вичерпують ресурси військової машини Путіна – Урсула фон дер Ляєн
14:32 Росія за три місяці війни скоїла 280 злочинів проти журналістів та медіа в Україні – ІМІ
14:22 Зарано робити висновок, що Україна має всю необхідну зброю — Кулеба
14:12 Окупанти змушують аграріїв Херсонської області дешево продавати овочі в Крим

Дев’яноста доба війни: росіяни продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку та активізувались на Лиманському

Триває дев’яноста доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

Вівторок, 24 травня 2022, 19:32
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ

Так, на Донецькому напрямку ворог продовжує вести наступ, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території РБ.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Також ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і  відійшов.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски й Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

“Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки”, – зазначили у Генштабі.

Теги: 90 доба війни, Генштаб, оперитавна ситуація, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook