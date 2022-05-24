Дев’яноста доба війни: росіяни продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку та активізувались на Лиманському

Триває дев’яноста доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ

Так, на Донецькому напрямку ворог продовжує вести наступ, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території РБ.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Також ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски й Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.