Місцеві вибори в Україні восени 2020 року рекомендується проводити з урахуванням карантинних обмежень. Виборців просять мати при собі особисті ручки і захисні маски.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії.

Повідомляється, що ЦВК направила Кабінету міністрів пропозиції, спрямовані на запобігання поширення коронавірусу під час підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Пропозиції включають широкий спектр вимог щодо організації протиепідемічних заходів на виборах. Зокрема, під час проведення голосування на виборчих дільницях, в установах охорони здоров’я, самоізоляції і під час проведення передвиборної агітації.

До загальних рекомендацій відносяться дезінфекція рук при вході на дільницю і виході, а також наявність захисних масок або респіраторів.

Виборчим комісіям рекомендується:

проводити температурний скринінг;

забезпечити розмітку і контролювати час перебування виборців у приміщенні;

не допускати скупчення людей у приміщеннях, а також біля входів і виходів;

використовувати індивідуальні захисні екрани, захисні окуляри тощо;

забезпечити дезінфекцію дверних ручок, перил, канцелярії, столів і тд., а також вологе прибирання кожні чотири години;

нанести розмітку на підлозі для забезпечення фізичної дистанції не менше 1,5 метра;

біля входу розмістити одноразові рукавички та антисептичних засобів для рук;

забезпечити окрему кабінку для голосування виборців з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою;

передбачити окрему переносну урну для виборців за місцем перебування, які знаходяться на самоізоляції

Виборцям на дільницях необхідно:

дотримуватися правил безпеки та інших рекомендацій, встановлених для учасників виборів;

мінімізувати час перебування в приміщенні;

утриматися від відвідування приміщень з дітьми;

після виходу з приміщення залишити одноразові рукавички, інші одноразові засоби індивідуального захисту у контейнерах / урнах для використаних засобів індивідуального захисту;

забезпечити наявність особистої ручки.

Виборцям, які перебувають на самоізоляції, рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.

Члени виборчої комісії під час проведення голосування виборців за місцем їх перебування мають, окрім засобів індивідуального захисту, використовувати додаткові засоби індивідуального захисту (захисні екрани для обличчя, захисні маски, захисний одяг тощо) і зобов’язані дотримуватись правил їх заміни та утилізації.