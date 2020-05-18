У Міністерстві охорони здоров'я опублікували рекомендації, якими повинні керуватися під час роботи спортивні зали.

Рекомендації вказані в постанові Головного санітарного лікаря України.

– Усім співробітникам залів на початку робочої зміни повинна бути виміряна температура. Працівники з температурою вище 37,2 градуса, або ті, що мають інші ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов’язків.

– Також скринінг проводиться і всім відвідувачам.

– У спортивному приміщенні дозволяється перебування не більш однієї людини на 10 метрів квадратних. Групові заняття допускаються тільки за попередньою домовленістю.

– На вході в спортивну установу слід забезпечити інформування про заходи профілактики респіраторних захворювань. Також на вході слід забезпечити місця для дезінфекції рук.

– На час карантину заборонено експлуатацію басейнів, використання багаторазових рушників, розміщення в залах рекламних брошур, функціонування спа, дитячих кімнат, проведення занять в групах більше 10 чоловік в видах спорту, які передбачають фізичний контакт.

– Забезпечити заповнюваність роздягалень і душових не більше ніж на 50%.

– Тренажери для кардіо, які передбачають довгі заняття, повинні бути розміщені не ближче ніж за 2,5 метра один від одного.

– Працівники спортивних установ повинні бути одягнені в засоби захисту. Адміністрація зобов’язується навчити працівників використанню засобів захисту і забезпечити персонал п’ятиденним запасом цих засобів, а також тимчасово відсторонити співробітників з групи ризику.

– Вологе прибирання, провітрювання та дезінфекція поверхонь повинна проводитися не рідше ніж кожні 2 години.

– Працівники спортивних установ зобов’язані: дезінфікувати руки антисептиками не менше, ніж раз на 2 години, а також утримуватися від контактів з людьми, що мають ознаки респіраторних захворювань.

Нагадаємо, що після 22 травня в Києві, як і в інших регіонах країни, почнеться наступний етап послаблення карантину: почнуть працювати промислові ринки.

За словами мера столиці, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.