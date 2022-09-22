«Дії Путіна, зокрема щодо мобілізації, вимагають нових санкцій» – глава Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова військова ескалація в Україні, що відбулася після розпорядження президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію, має бути покарана новими санкціями.

Про це голова Єврокомісії розповіла CNN 21 вересня.

Вона переконана, що російський лідер демонструє слабкість, намагаючись мобілізувати недостатньо навчених, недостатньо досвідчених та недостатньо мотивованих військовослужбовців та організовуючи “псевдореферендуми” на суверенній землі України.

Тому, за словами фон дер Ляєн, такі дії “знову вимагають санкцій з боку ЄС”. Нові санкції можуть стосуватися окремих осіб всередині РФ та за її межами, що підтримують агресію проти України. Окрім цього, може йтися про посилення загальних економічних та технологічних санкцій.

Своєю чергою, Єврокомісія запропонує посилення експортного контролю за постачанням цивільних технологій на тлі того, як РФ переходить до повністю військової економіки.

Відповідаючи на запитання щодо дієвості вже чинних санкцій, президентка Єврокомісії зауважила, що російська промисловість занепала, а Москва зазнає значних труднощів у військовому секторі, зокрема через проблеми з постачанням напівпровідників.

Вона також наголосила, що європейці не піддадуться на путінський шантаж ядерною зброєю, натомість підтримуватимуть прохання України щодо постачання озброєння. Урсула фон дер Ляєн додала, що минулими місяцями українці повільно, але правильно отримали те, що їм потрібно, довівши свою здатність успішно оборонятися.