У Міноборони України оприлюднили фото, як військовослужбовці-інструктори Збройних сил Великої Британії та України демонструють та навчають тактиці вибору місця розташування та дій в складі підрозділу військовослужбовців Збройних Сил України, які продовжують загальновійськову підготовку на території Великої Британії.

Відповідні зображення Міноборони опублікувало у Telegram.

У відомстві розповіли, що під час занять детальна увага приділена розміщенню особового складу, обладнанню пунктів обігріву, укриття та маскування, веденню спостереження, виявлення розвідувальних ознак розташування противника.

За даними Міноборони, на практиці, після теоретичного викладу, відпрацюються дії спостерігача під час ведення спостереження, вивчення місцевості, місцевих предметів і противника. Також здійснюється й індивідуальне маскування військовослужбовця та його маскування на місцевості.

У відомстві подякували Великій Британії за підтримку та допомогу Збройним силам України.

Зазначимо, що нещодавно танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.

За даними Міноборони Сполученого Королівства, військові інструктори Великої Британії кілька тижнів навчали український особовий склад, як управляти та воювати танками. Як повідомляється, українські воїни вчилися командувати і кермувати танком, спільній роботі танкового екіпажу, а також ефективній ідентифікації цілей та їх ураженню.