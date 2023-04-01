Відповідні зображення Міноборони опублікувало у Telegram.
У відомстві розповіли, що під час занять детальна увага приділена розміщенню особового складу, обладнанню пунктів обігріву, укриття та маскування, веденню спостереження, виявлення розвідувальних ознак розташування противника.
За даними Міноборони, на практиці, після теоретичного викладу, відпрацюються дії спостерігача під час ведення спостереження, вивчення місцевості, місцевих предметів і противника. Також здійснюється й індивідуальне маскування військовослужбовця та його маскування на місцевості.
У відомстві подякували Великій Британії за підтримку та допомогу Збройним силам України.
Зазначимо, що нещодавно танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.
За даними Міноборони Сполученого Королівства, військові інструктори Великої Британії кілька тижнів навчали український особовий склад, як управляти та воювати танками. Як повідомляється, українські воїни вчилися командувати і кермувати танком, спільній роботі танкового екіпажу, а також ефективній ідентифікації цілей та їх ураженню.
- З першого січня 2023 року близько 19 200 українських солдатів пройдуть військову підготовку у Великій Британії.
- У Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.
- За інформацією низки американських посадовців адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість щомісячно навчати до 2500 українських військових на американській базі у Німеччині.