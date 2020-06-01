Про це повідомляється на сторінках компаній в Instagram.
“Ми проти расизму. Ми разом з нашими друзями, нашими чорними працівниками, оповідачами, творцями і всією чорною спільнотою“, – йдеться в заяві Disney.
Воддночас в бренді Undefeatedinc також заявили, що продовжать вимагати рівності в суспільстві.
У той же час, в бренді повідомили про розбиття свого магазину.
“Минулої ночі був розбитий наш магазин. Ми все приберемо, відновимо і будемо продовжувати вимагати справедливості і рівності у наших суспільствах“, – йдеться в заяві.
Нагадаємо, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, котрий під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.