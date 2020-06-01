Про це повідомляється на сторінках компаній в Instagram.

Ми проти расизму. Ми разом з нашими друзями, нашими чорними працівниками, оповідачами, творцями і всією чорною спільнотою, йдеться в заяві Disney.

Воддночас в бренді Undefeatedinc також заявили, що продовжать вимагати рівності в суспільстві.

У той же час, в бренді повідомили про розбиття свого магазину.

Минулої ночі був розбитий наш магазин. Ми все приберемо, відновимо і будемо продовжувати вимагати справедливості і рівності у наших суспільствах, йдеться в заяві.

Нагадаємо, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.