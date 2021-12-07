Про це повідомляє Міністерство економіки.

Раніше уряд погодив переможців конкурсу на незалежних членів наглядової ради. До них увійшли:

  • Андреасен Педер Остермарк, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
  • Доббені Даніель, президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
  • Остоїч Деян, фахівець з енергетики у Світовому банку та представник СБ в Україні;
  • Піонковскі Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польща).

До слова, Секретаріат Енергетичної Спільноти (Energy Community) сертифікує Національну енергетичну компанію України “Укренерго” за нормами ЄС.