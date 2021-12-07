Про це повідомляє Міністерство економіки.
Раніше уряд погодив переможців конкурсу на незалежних членів наглядової ради. До них увійшли:
- Андреасен Педер Остермарк, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
- Доббені Даніель, президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
- Остоїч Деян, фахівець з енергетики у Світовому банку та представник СБ в Україні;
- Піонковскі Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польща).
До слова, Секретаріат Енергетичної Спільноти (Energy Community) сертифікує Національну енергетичну компанію України “Укренерго” за нормами ЄС.
- Нещодавно Білорусь припинила імпорт електроенергії до України, але невдовзі відновила його.
- Державна енергогенерувальна компанія ПАТ “Центренерго” планує забезпечити постачання вугілля з інших країн морським шляхомом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади, яку розпочала Російська Федерація.