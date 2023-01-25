Женевський центр управління сектором безпеки (DCAF) за підтримки міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії спільно з Міністерством оборони України започаткували проєкт з вивчення норм Міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями Збройних сил України.

По це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що головна мета проєкту полягає у підтримці зусиль оборонного відомства України, спрямованих на ефективне поширення цих знань у повсякденну діяльність особового складу, зокрема виявлення та збір доказів про порушення норм Міжнародного гуманітарного права. При цьому основною категорією тих, хто буде навчатися, визначено сержантський (старшинський) склад.

Крім цього, ідеєю проєкту передбачено не лише проведення навчальних тренінгів, а й удосконалення відповідного курсу для практичного вивчення норм Міжнародного гуманітарного права у військах з необхідними інформаційно-довідковими матеріалами.

Варто зазначити, що після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт.

Уряд Німеччини заявив, що спочатку надасть Україні одну роту Leopard 2 A6 – 14 танків. Метою є надання Німеччиною та її союзниками Україні 88 німецьких Leopard, з яких сформують два батальйони. Це знову результат інтенсивних консультацій з нашими союзниками та міжнародними партнерами, – сказав Шольц у зверненні до німецьких законодавців. Це було правильно, і важливо, що ми не дозволили змусити себе (прийняти рішення)”, – додав він.

Довгоочікуване рішення прийнято після того, як 24 січня офіційні особи США оприлюднили попередню угоду Сполучених Штатів надіслати танки M1 Abrams, щоб допомогти українським військам відкинути російські сили, які закріпилися на сході країни майже через рік після того, як Росія вдерлася до сусіда.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що перші танки надійдуть в Україну через три місяці. Він назвав Leopard 2 “найкращим бойовим танком у світі”.