Для місцевих виборів у Броварах (Київська область) надрукували бюлетені, за якими легко можна встановити, хто і як проголосував.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань Павло Різаненко.

“У місті Бровари вибори міського голови і депутатів Броварської міської ради швидше за все будуть визнані такими, що не відбулися, в зв’язку з тим, що всі бюлетені були виготовлені таким чином, що можна встановити волевиявлення будь-якої особи, яка проголосувала (системне порушення таємниці голосування)”, – зазначив Різаненко.

Він уточнив, що на кожному бюлетені та контрольному талоні до нього проставлено унікальний номер бюлетеня, за яким можна встановити, хто і як проголосував.

У відеокоментарі Різаненко уточнив, що такі бюлетені замовила територіальна виборча комісія.

“Це на кожному бюлетені, на кожній дільниці і є підставою для визнання виборів такими, що не відбулися”, – наголосив він.

Дану інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook заступник голови парламентської фракції “Голосу” Ярослав Железняк.

“Якщо коротко: порушена таємність голосування. На бюлетені проставлений номер! Такий же номер є в талоні! Не номер дільниці, а саме номер бюлетеня!.. Тому фактично з будь-якого бюлетеня ви зможете зрозуміти, хто і як проголосував. З конкретним прізвищем!” – написав він.

Железняк також підтвердив, що через ситуацію з бюлетенями існує високий ризик, що вибори в Броварах будуть визнані такими, що не відбулися.

Так, згідно зі статтею 16 Виборчого кодексу України (“Таємне голосування”), “голосування на виборах в Україні є таємним; контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється”.

На ситуацію вже відреагував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він пригрозив оскаржити результати виборів у Броварах: вимагати від ЦВК визнати їх недійсними.

“У Броварах чинний мер Сапожко поставив однакові номери на бюлетенях і контрольних талонах. Це зроблено, щоб контролювати сітку голосів. І є грубим порушенням виборчого законодавства. Будемо вимагати у ЦВК визнати вибори недійсними”, – написав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що Олександр Дубінський є куратором з місцевих виборів у Київській області від “Слуги народу”. Він очолив київську обласну організацію партії “СН”.

Приблизно місяць тому в партії стався скандал через місця в списку на місцевих виборах.

Так, нардеп від “слуг” Микола Галушко заявив, що всі місця в списку “СН” в його окрузі продані, і оголосив про вихід із партії на знак протесту. Йдеться про округ № 97 в Київській області (куди входять і Бровари).

На цю заяву тоді відреагував нардеп Дубінський. Він звинуватив Галушка в зв’язках і проведенні переговорів з діючим мером Броварів “і прямим опонентом “СН” Ігорем Сапожком.

Останній знову балотується в мери Броварів.

“Слуга народу” висунула в мери Броварів Дмитра Ратнікова, який раніше кілька разів пробував балотуватися в мери міста.