Для того, щоб беззупинно надавати військову допомогу Україні, Сенат США має ухвалити закон про виділення Україні 40 мільярдів до 19 травня.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, 19 травня — це день, коли американці без додаткових повноважень, не матимуть можливості надсилати нову допомогу, адже це почне впливати на здатність США безперебійно надавати її безперебійно.

“Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік постачань в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, на які можна спертися”, — додав Кірбі.