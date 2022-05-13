Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, 19 травня — це день, коли американці без додаткових повноважень, не матимуть можливості надсилати нову допомогу, адже це почне впливати на здатність США безперебійно надавати її безперебійно.
“Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік постачань в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, на які можна спертися”, — додав Кірбі.
- Нагадаємо, законопроєкт про надання Україні 40 млрд доларів допомоги, який ухвалила Палата представників США, заблокував сенатор Ренд Пол.
- Раніше Палата представників США схвалила виділення $40 млрд допомоги Україні.
- Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за рішення.
- Водночас у Кремлі розкритикували такий жест.