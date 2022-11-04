Сьогодні, 4 листопада, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн приїхав до Києва з робочим візитом.

Про це він повідомив у Twitter.

Марко Бушманн написав, що сьогодні перебуває у столиці України з робочим візитом. Також він зазначив, що жорстока загарбницька широкомасштабна війна Путіна проти України – це напад на свободу, справедливість і самовизначення, проте ліберальна демократія сильніша й Україна це демонструє щодня.

“Ми твердо стоїмо на боці України. Ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку – і ми будемо це робити надалі. Ми не відмовимося від свободи і справедливості!”, – наголосив міністр юстиції Німеччини.

За даними видання Spiegel, Марко Бушманн планує провести переговори з українською владою та правозахисниками. Основною темою переговорів стане міжнародне розслідування воєнних злочинів. За даними видання, Німеччина планує надати підтримку Україні у цьому питанні.

Окрім того, сторони обговорять плани щодо співпраці у сфері юстиції, в тому числі з огляду на майбутній вступ України до ЄС.

Für einen Arbeitsbesuch bin ich heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Putins brutaler Angriffskrieg auf die #Ukraine ist ein Angriff auf Freiheit, Recht und Selbstbestimmung. Aber: die liberale Demokratie ist stärker. Das demonstriert die Ukraine gerade tagtäglich. 1/2 pic.twitter.com/WbRIad2lA2 — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) November 4, 2022

Варто зазначити, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Глава МЗС Німеччини заявила, що їхня країна готова відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру України.

За словами Дмитра Кулеби, під час розмови з Анналеною Бербок було порушено питання ще більшого постачання зброї Україні. Зокрема обговорювали шляхи через партнерство з третіми країнами.

“Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами”, — написав Дмитро Кулеба.

Крім того, Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе підготуватися до наслідків терористичних атак з боку Росії на критичну інфраструктуру України. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено все необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.