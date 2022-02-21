Поблизу будинку народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука чергують поліцейські. Вони також перекрили довколишню вулицю та блокують автомобілі біля будинку нардепа.







До маєтку Медведчука прибула поліція – блокують автомобілі нардепа // 4 фото

Про це інформує видання “Слідство.Інфо“.

Відповідно до інформації джерел видання, невідомі особи вантажили бронежилети та сумки під зброю в мікроавтобуси, та заправляли автівки.

За словами журналістів, поблизу будинку чергують близько тридцяти поліцейських та охорони. Поліцейські оглядають автомобілі та перекрили рух вулицею поруч із маєтком депутата.

Вдень 21 лютого до маєтку прибуло декілька автомобілів та мінівенів, на які нібито відвантажували щось із будинку нардепа, зокрема бронежилети та зброю.

Як вважають журналісти, Державне бюро розслідувань дізналося про вивезення майна Віктора Медведчука та направило екіпаж поліції на місце, – простежити, аби фігурант залишався під домашнім арештом, як це ухвалив суд.

За інформацією ЗМІ, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п’ятницю, 18 лютого.

Віктор Медведчук за приписом суду відбуває домашній арешт у цьому місці до 10 березня.