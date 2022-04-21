Про це йдеться у дописі полку “Азов” у Telegram.
Як зазначили українські захисники, поява цих танків у місті свідчить про те, що до Маріуполя перекинули підрозділи, котрі вчиняли звірства у Бучі: вбивали, ґвалтували та катували мирних українців.
“Просто зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення”, – зауважили в “Азові”.
- Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські солдати захоплять металургійний комбінат “Азовсталь” 21 квітня.
- Натомість президент держави-агресора РФ Володимир Путін наказав скасувати штурм металургійного комбінату “Азовсталь”, оскільки вважає його “недоцільним”.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про погіршення ситуації у заблокованому російськими військами Маріуполі. Водночас він наголосив, що на заводі “Азовсталь” наразі перебуває близько тисячі цивільних жителів.
- Також заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” оголосив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.