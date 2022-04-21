Про це йдеться у дописі полку “Азов” у Telegram.

Як зазначили українські захисники, поява цих танків у місті свідчить про те, що до Маріуполя перекинули підрозділи, котрі вчиняли звірства у Бучі: вбивали, ґвалтували та катували мирних українців.

“Просто зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення”, – зауважили в “Азові”.