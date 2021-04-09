Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, прохідний бар’єр могли б подолати чотири партії. При цьому рівень підтримки пропрезидентської партії "Слуга народу" зараз становить менше 23%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня 2021 року.

Так, 5-відсотковий бар’єр могли б подолати партії: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “ОПЗЖ”, “Батьківщина”.

За партію “Слуга народу” зараз готові проголосувати 22,9% респондентів (серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). На кінець березня рівень підтримки “слуг” складав 20,8% (відтак рейтинг трохи зріс).

За партію “Європейська Солідарність” зараз готові віддати голоси 14,6% опитаних (у березні було 15%, рейтинг практично не змінився).

Партію “Опозиційна платформа – За життя” могли б підтримати 14,2% респондентів (у березні було 14,8%, рейтинг трохи знизився).

Партія “Батьківщина” могла б зараз набрати 12,9% голосів респондентів (у березні було 12,4%).

За партію “Сила і честь” могли б проголосувати 4,7% опитаних, Радикальну партію – 4,4%, “Українську стратегію Гройсмана” – 4,3%, “УДАР” – 3,4%, партію “Свобода” – 3,4%, партію “Голос” – 2,6%, партію “Самопоміч” – 2,4%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.