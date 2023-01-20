В прифронтове місто Соледар у Донецькій області прибув вантаж з гуманітарною допомогою від Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву представника ООН.

За словами речника Управління ООН з координації гуманітарної допомоги Йенса Лерке, колона з трьох вантажівок розвантажила продовольство, воду, засоби гігієни та медикаменти для близько 800 осіб у районах, підконтрольних українським військовим.

Представник ООН не розповів подробиці маршруту та місцезнаходження колони або того, яким чином вдалося створити безпечні умови для перевезення вантажу. За його словами, вантажівки відправляли з Дніпра.

“Люди там терміново потребують допомоги, тому ми дуже раді, що цей вантаж вже прибув”, – сказав Лерке.

А також додав, що ООН має намір найближчими днями збільшити обсяги гуманітарної допомоги для прифронтових районів України.

Зазначимо, що раніше у британській розвідці повідомляли, що ЗСУ, найімовірніше, вийшли з Соледара на Донеччині до кінця 16 січня.

У Міноборони Великої Британії зауважили, що після виходу українських сил Соледар опинився під контролем військ РФ та найманців ПВК “Вагнер”. Своєю чергою ЗСУ після виходу з міста, ймовірно, створили нові лінії оборони на заході.

У розвідці нагадали, що Соледар, в основному, атакували вагнерівці. Бої за місто велись, щоб запобігти можливому оточенню Бахмута

“Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз піддається зростаючому тиску”, – мовиться у звіті.

Британські розвідники також опублікували знімки, на яких видно, що з початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста.

Варто додати, що в Україні офіційно не повідомляли про відступ ЗСУ з Соледара.