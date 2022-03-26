Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, понад 4 000 маріупольців були змушені “жити у полі”, адже російські військові порушили домовленості й тримали людей на блокпостах. Однак, людям вдалося виїхати. Наразі вони вже на підконтрольній Україні території.
“Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалась окупантами, вже прибувають до Запоріжжя”, – написав Тимошенко.
Також він подякував волонтерам, які годували й допомагали людям та водіям, які вже третю добу перевозять людей. Автобуси вже доїжджають до Запоріжжя, де всім евакуйованим нададуть необхідну допомогу.
- Також у Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Точна кількість депортованих поки що невідома.
- Нагадаємо, що командир полку “Азов” Денис Прокопенко, який зараз захищає Маріуполь, розповів, що насправді відбувається в оточеному російськими загарбниками місті.
- Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція разом Туреччиною та Грецією готуються до “гуманітарної операції” в Україні. Мета цієї операції – вивезти з оточеного російськими окупантами Маріуполя мирних мешканців.
- Відомо, що облогою українського Маріуполя керує особисто російський генерал-полковник Михайло Мізінцев. Раніше він керував операцією в Сирії.