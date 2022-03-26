До Запоріжжя почали прибувати автобуси з маріупольцями, яких дві доби блокували російські окупаційні війська.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, понад 4 000 маріупольців були змушені “жити у полі”, адже російські військові порушили домовленості й тримали людей на блокпостах. Однак, людям вдалося виїхати. Наразі вони вже на підконтрольній Україні території.

“Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалась окупантами, вже прибувають до Запоріжжя”, – написав Тимошенко.

Також він подякував волонтерам, які годували й допомагали людям та водіям, які вже третю добу перевозять людей. Автобуси вже доїжджають до Запоріжжя, де всім евакуйованим нададуть необхідну допомогу.