У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Точна кількість депортованих поки що невідома.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

За словами очевидців, окупанти насильно вивезли у невідомому напрямку медичний персонал, хворих та решту маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.

У повідомленні зазначається, що на території лікарні було близько 700 осіб. Але скільки маріупольців було депортовано достеменно невідомо.

Інформація уточнюється.