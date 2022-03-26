Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
За словами очевидців, окупанти насильно вивезли у невідомому напрямку медичний персонал, хворих та решту маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.
У повідомленні зазначається, що на території лікарні було близько 700 осіб. Але скільки маріупольців було депортовано достеменно невідомо.
Інформація уточнюється.
- Нагадаємо, що командир полку “Азов” Денис Прокопенко, який зараз захищає Маріуполь, розповів, що насправді відбувається в оточеному російськими загарбниками місті.
- Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція разом Туреччиною та Грецією готуються до “гуманітарної операції” в Україні. Мета цієї операції – вивезти з оточеного російськими окупантами Маріуполя мирних мешканців.
- Раніше заступник командира полку “Азов” із позивним “Калина” звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.
- Також у соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.
- Відомо, що облогою українського Маріуполя керує особисто російський генерал-полковник Михайло Мізінцев. Раніше він керував операцією в Сирії.