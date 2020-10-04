Колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова на користь чинного міського голови Геннадія Кернеса.

Про це він оголосив у своєму Telegram-каналі.

Свою кандидатуру Добкін зняв з виборів сьогодні.

“Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку”, – написав політик.

Раніше про їх серйозну розмову повідомляв бізнесмен Павло Фукс.

“Говорив сьогодні з Михайлом. Він вчинив як гідний чоловік і християнин. Чекаємо на добрі новини і правильних рішень”, – написав Фукс.

Нагадаємо, колишній мер Харкова і колишній народний депутат від “Опозиційного блоку” Михайло Добкін подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова 23 вересня.

23 вересня чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування до берлінської клініки “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.