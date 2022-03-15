Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Законопроєкт №7151 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” передбачає три зміни. Серед них:
- Добровольців тероборони зможуть визнавати учасниками бойових дій;
- Добровольців тероборони визнаватимуть особами з інвалідністю внаслідок війни;
- Передбачається соціальний захист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк долала, що до територіальної оборони вступило понад 100 тисяч українців. Така кількість добровольців долучилася до лав ТрО за десять днів.
“Наразі добровольці територіальної оборони ЗСУ захищають нашу країну від окупанта на рівні з мобілізованими військовослужбовцями, жертвуючи власним життям та здоров’ям. Система тероборони вже показала свою ефективність. Чоловіки та жінки не лише виконують завдання щодо забезпечення порядку у своїх населених пунктах, а й ведуть. безпосередньо бої з окупантами”, – сказала вона.
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