Апеляційний суд в Атланті визнав, що обшук у резиденції 45-го президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго не був порушенням його прав.

Про це повідомляє DW.

Першого грудня Федеральний апеляційний суд США в Атланті відхилив клопотання адвокатів 45-го президента США Дональда Трампа, яке мало на меті заблокувати вивчення слідством документів, вилучених з резиденції Мар-а-Лаго у серпні. Суд також вирішив, що обшук у резиденції не порушив права Дональда Трампа.

“Виконання ордера на обшук у будинку колишнього президента – справді непересічна подія. Однак це не дає права міністерству юстиції втручатися в хід слідчих дій, що тривають”, – зазначив суддя.

Апеляційний суд також анулював ухвалу судді з Флориди, відповідно до якої для вивчення документів мав бути призначений спеціальний експерт. На думку суду, це лише сповільнило б і ускладнило б роботу слідства.

Нагадаємо, що 8 серпня Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у межах перевірки документів.

Обшук було проведено у межах розслідування поводження з президентськими документами, зокрема секретними документами, які могли доставити у помешкання Трампа.

Колишній американський лідер підтвердив, що у його домі в Мар-а-Лаго провели обшук. Трамп поскаржився, що під час обшуку співробітники ФБР “навіть зламали його сейф”. Під час обшуку сам Трамп перебував у Трамп-тауер у Нью-Йорку.

“Мій прекрасний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, наразі перебуває в облозі, захоплений і зайнятий великою групою агентів ФБР”, — сказав Трамп у заяві в понеділок увечері.

Обшук у будинку Дональда Трампа підвищує ставки для міністерства юстиції США, оскільки експрезидент Сполучених Штатів має чимало юридичних проблем на різних фронтах.

Відомо, що міністерство юстиції має два активних розслідування, пов’язані з колишнім президентом: одне щодо спроб скасувати президентські вибори 2020 року та 6 січня 2021 року, а інше стосується роботи із секретними документами.

Обшук почався рано вранці 8 серпня, і, як стверджує особа, знайома з ситуацією, співробітники правоохоронних органів були зосереджені на території клубу, де знаходяться офіси та особисті приміщення Трампа.

За словами іншої особи, знайомої з розслідуванням, обшук ФБР включав перевірку місця зберігання документів, після якої було вилучено коробку з речами.

Син Трампа, Ерік, сказав ведучому телеканалу Fox Шону Ханніті, що “метою рейду, судячи з того, що вони сказали, було те, що Національний архів хотів, знаєте, підтвердити, чи мав Дональд Трамп якісь документи, чи ні”.

Крістіна Бобб, адвокатка Трампа, заявила, що ФБР вилучило документи.

“Президент Трамп і його команда юристів співпрацювали з представниками ФБР і міністерства юстиції на кожному кроці. ФБР справді провело неоголошений рейд і вилучило документи”, — сказала Бобб.

Як повідомила особа, знайома з цим питанням, ФБР та Секретна служба контактували між собою, що дозволило працівникам ФБР почати обшук у маєтку Трампа тоді, коли його там не було.

У Білому домі запевнили, що нічого не знали по обшук у Дональда Трампа, а президент США Джо Байден дізнався про це з новин.

Що відомо про обшук у Дональда Трампа?

8 серпня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук резиденції Трампа. Пізніше федеральний суд у Флориді розсекретив ордер на обшук і кілька супровідних документів, з яких випливало, що в Мар-а-Лаго зберігалося понад 11 тисяч різних урядових документів.

З них 18 мали гриф “цілком таємно”, 54 – “таємно” і 31 – “конфіденційно”. Крім того, виявили 48 порожніх тек, помічених як такі, що містять секретну інформацію, і ще 40, де згідно з позначкою, скоріше за все, трималися конфіденційні документи.

Секретні документи зберігалися безсистемно, упереміш із предметами повсякденного побуту. Так, в одній коробці виявили 30 газетних вирізок за період з 2008 по 2019 рік, три “предмети одягу”, книгу, 11 документів з позначкою “конфіденційно” та 21 – з позначкою “таємно”.

Порушення трьох законів

Коли термін президентства Дональда Трампа добігав кінця, він забрав ці документи з собою, хоча, за законом, президенти США, які залишають посаду, зобов’язані здавати всі офіційні папери до Національного архіву.

Зараз міністерство юстиції США розслідує можливі порушення Трампом трьох законів, зокрема закону про шпигунство, одне з положень якого забороняє володіння інформацією, яка стосується національної безпеки. Отже, мовиться про можливе порушення закону, згідно з яким свідоме знищення, приховування чи фальсифікація документів із наміром перешкодити розслідуванню є злочином.

Сам Трамп вважає обшук політично вмотивованим і звинувачує демократів на чолі з чинним президентом США Джо Байденом у зловживанні системою правосуддя.