Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, у Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону. У Красногорівці є пряме влучання у 5-поверхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тож постраждалих нема.
“Ми вже маємо десятки і сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого ухвалили правильне рішення і виїхали до більш безпечних регіонів України. Інакше цивільних жертв на Донеччині було б у рази більше”, – зазначає Кириленко.
Як повідомляли #Букви, за минулу добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів.
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- З початку повномасштабної збройної агресії російські окупаційні війська завдали по об’єктах на території України майже 5000 ракетних та 3500 авіаційних ударів. Також завдано майже 1000 ударів із застосуванням БпЛА.
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