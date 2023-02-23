Сьогодні, 23 лютого, російські ворожі війська обстріляли з артилерії два міста Донецької області – Часів Яр та Красногорівку.

Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, у Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону. У Красногорівці є пряме влучання у 5-поверхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тож постраждалих нема.

“Ми вже маємо десятки і сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого ухвалили правильне рішення і виїхали до більш безпечних регіонів України. Інакше цивільних жертв на Донеччині було б у рази більше”, – зазначає Кириленко.

Як повідомляли #Букви, за минулу добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів.