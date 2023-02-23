Сьогодні, 23 лютого, виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У відомстві зазначили, що зараз, в межах об’єднаної групи з реагування при Національному координаційному центрі кібербезпеки, фахівці Держспецзв’язку, СБУ та Національної поліції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту.

У Держспецзв’язку пояснили, що на цю мить можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено, і вони працюють в штатному режимі.

“Як бачимо, напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі”, – наголосили у відомстві.

Зауважимо, що у нещодавньому звіті Google йдеться, що російські хакери, спонсоровані урядом РФ, протягом 2022 року майже постійно здійснювали цифрові атаки на українські цілі. Порівняно з 2020 роком кібернапади збільшилися до 250%.

Напередодні повномасштабного вторгнення кібернапади росіян почастішали, тому компанія використала 2022 рік як базовий. Одними із головних цілей були Міноборони України спільно з Національним агентством з питань державної служби.

Сполучені Штати Америки разом з Великою Британією звинувачували Росію в кібератаках на супутникову мережу. Це призвело до відключення зв’язку в деяких частинах України до початку вторгнення.

За даними звіту Google, російські хакери атакували й країни-члени НАТО, зокрема Польщу, Німеччину та країни Балтії. У компанії прогнозують, що у 2023 році хакери посилять напади не лише на Україну, а й на партнерів з НАТО.