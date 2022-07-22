Донеччина: Росіяни знову обстріляли Слов’янськ. Є поранені

22 липня росіяни знову завдали ударів по території Донецької області. Внаслідок обстрілів постраждали мешканці Слов'янська.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами військові РФ знову обстріляли житлові квартали міста. Наразі відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п’ятиповерхівок, а також кілька приватних будинків.

Згідно з попередньою інформацією, обстріл міста росіяни здійснили касетними боєприпасами: “Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти”, — написав Кириленко.

Зауважимо, що Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, адже українські сили утримують лінію оборони Донецької та Луганської областей.