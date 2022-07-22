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Донеччина: Росіяни знову обстріляли Слов’янськ. Є поранені

22 липня росіяни знову завдали ударів по території Донецької області. Внаслідок обстрілів постраждали мешканці Слов'янська.

П’ятниця, 22 липня 2022, 23:56
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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами військові РФ знову обстріляли житлові квартали міста. Наразі відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п’ятиповерхівок, а також кілька приватних будинків.

Згідно з попередньою інформацією, обстріл міста росіяни здійснили касетними боєприпасами: “Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти”, — написав Кириленко.

Зауважимо, що Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, адже українські сили утримують лінію оборони Донецької та Луганської областей.

Теги: Слов'янськ, війна, Донецька область, обстріли, Павло Кириленко, російська агресія, російсько-українська війна

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