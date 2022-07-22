Донеччина: Росіяни знову обстріляли Слов’янськ. Є поранені

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами військові РФ знову обстріляли житлові квартали міста. Наразі відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п’ятиповерхівок, а також кілька приватних будинків.
Згідно з попередньою інформацією, обстріл міста росіяни здійснили касетними боєприпасами: “Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти”, — написав Кириленко.
Зауважимо, що Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, адже українські сили утримують лінію оборони Донецької та Луганської областей.
- Водночас на думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.
- Завдяки постачанням зброї США та союзників, втрати серед військових Збройних сил України (ЗСУ) зменшилися. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожного дня в країні гине 30 захисників, а 250 зазнають поранень.
- Нагадаємо, що за оцінками посадовців Великої Британії, Росія направила майже 85% своєї військової сили для повномасштабного вторгнення в Україну.