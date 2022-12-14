За добу російські загарбники завдали 7 ударів по Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 6 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти атакували міста Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, селище міського типу Велика Новосілка, село Богоявленка. Загарбники обстрілювали мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 6 цивільних об’єктів – 2 житлових будинки, інститут, реабілітаційний центр, адмінбудівля, контактна мережа.

Також було зафіксовано два ракетних удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру міста. Інформація щодо жертв і поранених не надходила.

Натомість вдалося евакуювати ще 103 людини, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 800 осіб, серед них 4922 – діти, 1947 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 255 осіб, ще 2 738 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.