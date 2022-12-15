За добу російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Північне, Нью-Йорк, села Веселе, Карлівка, Хромове, Ласточкине, Бердичі, Роздолівка.

Окупанти атакували цивільне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, танків та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів – 9 житлових будинків, господарчі споруди, складське приміщення, модуль зв’язку, автомобілі.

Найбільше ударів – шість – зазнала Авдіївка. Російська армійці завдали атак по місту з авіації та “Градів”. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Крім того, з артилерії окупанти обстріляли село Роздолівка Бахмутської громади, поцілили у приватний будинок, вбили та поранили цивільних мешканців. Внаслідок ворожих обстрілів є травмовані у Бахмуті.

Натомість вдалося евакуювати ще 59 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 900 осіб, серед них 4926 – діти, 1947 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 257 осіб, ще 2 742 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.