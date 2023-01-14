За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 32 цивільних об’єкти, також є поранені серед мирного населення.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Курахівка, селах Веселе, Карлівка, Закітне, Красногорівка, Зоряне.

Російські армійці атакували мирне населення ракетами, зенітно-ракетними комплексами “С-300 “, реактивними системами залпового вогню “Град “, артилерією й танками.

Двох ракетних ударів зазнала Костянтинівка, пошкоджено приміщення підприємства, інформації про постраждалих не надходило.

Курахове росіяни двічі обстріляли з артилерії, травмовано цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних та 7 приватних будинків.

Крім цього, з авіації, “Градів”, артилерії та танків росіяни гатили по Авдіївці та Великій Новосілці. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає.

Тим часом вдалося евакуювати ще 381 особу, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 440 осіб, серед них 5 203 – діти, 2 017 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 300 осіб, ще 2 845 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.