За добу російські армійці обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 20 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Красногорівка, Покровськ, Торецьк, Костянтинівка, Слов’янськ, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Іванівка, Карлівка, Парасковіївка та Дачне.

Російські армійці атакували цивільне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 20 цивільних об‘єктів – 8 житлових будинків, лікарню, залізничну станцію, автобусну зупинку, лінію електропередач, залізничне полотно, автомобілі.

З авіації росіяни завдали ударів по Великій Новосілці. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

Крім цього, три ракети “С-300” російські війська спрямували по Краматорському району. Один снаряд поцілив у село Іванівка, руйнувань зазнали лікарня та 4 приватних оселі. Ще одна ракета вдарила по Слов’янську, пошкоджено багатоквартирний будинок. Третій удар прийшовся на Костянтинівку, обійшлося без пошкоджень. В усіх випадках люди не постраждали.

Також зі “Смерчів” ворог обстріляв Покровськ, поцілив у залізничне полотно. З “Градів” – накрив Авдіївку, місто зазнало 14 атак, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо жертв не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів РФ є загиблий та травмовані у Бахмуті, також є поранені у Красногорівці, Парасковіївці, Торецьку.

Тим часом вдалося евакуювати 180 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 36 860 осіб, серед них 5 355 – діти, 2 041 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 320 осіб, ще 2 896 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.