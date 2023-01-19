За добу російські армійці обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів Яр, селища міського типу Велика Новосілка, Неліпівка, села Красногорівка, Веселе, Іванівське, Времівка, Карлівка, Нескучне, Плещіївка та Хромове.

Російські армійці обстрілювали Донеччину з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, “Градів”, “Ураганів”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 29 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, приміщення виправної колонії, електропідстанцію, що не працює, газову трубу та автомобіль.

З авіації ворог завдавав ударів по селах Времівка та Нескучне. З «Ураганів» обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Крім цього, ракетою “С-300” росіяни вдарили по Лиману, поцілили в об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Авдіївку росіяни обстріляли дев’ять разів. Ворог атакував по місту з “Градів” та артилерії. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних і 8 приватних будинків, поранено цивільного мешканця. Внаслідок ворожих атак є травмовані у місті Часів Яр, селах Хромове та Іванівське.

Тим часом вдалося евакуювати 124 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 810 осіб, серед них 5 273 – діти, 2 029 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 309 осіб, ще 2 863 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.