За добу російські армійці обстріляли 21 населений пункт у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів, також є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ, Красногорівка, Новогродівка, Слов’янськ, Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Північне, Гостре, села Іванопілля, Плещіївка, Кам’янка, Веселе, Іванівське, Предтечине, Богоявленка, Парасковіївка.

Російські війська обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 40 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, санаторій, кафе, будинок культури, спортивний зал, магазини, складське приміщення, міст, гаражі, автомобіль.

Ракету “С-300” росіяни спрямували по Костянтинівці, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Ще один снаряд спрямували по Слов’янську. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. В усіх випадках інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, ракетну атаку російські окупанти здійснили і на Новогродівку, внаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, є поранені.

З авіації, “Градів” та артилерії ворог завдавав ударів по Авдіївці, Красногорівці, Богоявленці, Північному, Кураховому, Торецьку та Гострому. Руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

З мінометів російська війська вдарили по Плещіївці, вбили й травмували місцевих мешканців. Також внаслідок ворожих атак є поранені у Часовому Яру, Бахмуті, Сіверську, Парасковіївці та Предтечиному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 356 осіб, ще 3 020 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.