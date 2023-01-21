За добу російські армійці здійснили 28 вогневих атак по Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 40 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Краматорськ, Лиман, Бахмут, Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Времівка, Нескучне, Карлівка, Дружба, Білокузьминівка, Плещіївка.

Російські армійці обстрілювали Донеччину із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано 40 цивільних об’єктів – 20 житлових будинків, школа, дитячі садочки, профілакторій, амбулаторія, магазини, торговельний павільйон, тепломережі, газопровід, господарська споруда, автомобілі, автодорога.

Три ракети “С-300” російські армійці спрямували по Краматорську. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний та 3 приватних будинки, школа, дитячий садок, профілакторій. Ще одну ракету росіяни випустили по Білокузьминівці, поцілили в дитячий садок й приватну оселю. В усіх випадках інформація про постраждалих не надходила.

Крім цього, зі “Смерчів” російські війська завдали удар по Лиману, пошкоджено нежитловий багатоквартирний будинок. “Градами” та артилерією російські військові обстріляли Авдіївку, місто витримало 11 атак. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

З реактивної артилерії росіяни обстріляли Курахове, руйнувань зазнали 5 багатоквартирних та 2 приватних будинки, магазин, об’єкти критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені у Бахмуті. Також є травмований в селищі Ямпіль, людина отримала поранення внаслідок підриву на ворожій міні.

Тим часом вдалося евакуювати 405 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 36 340 осіб, серед них 5 293 – діти, 2 033 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 316 осіб, ще 2 870 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.