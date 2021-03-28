Станом на 16:00 явка на довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах склала 16,18% в Донецькій і 23,72% в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Явка виборців на зазначений час склала 16,18% в окрузі №50 та 23,72% в окрузі №87.

Слід нагадати, що о 12 годині вона складала 8,20% та 7,71% відповідно.

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №50 станом на 16 годину становила 32,22 %, а в ОВО №87 – 26,58%.

Чому були призначені довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

А вибори в окрузі №50 були призначені у зв’язку із тим, що позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.