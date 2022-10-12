Іранські дрони-камікадзе типу "Shahed-136" навряд чи допоможуть росіянам досягнути своїх цілей в Україні. Наразі РФ не має надійних, стійких і точних ударних можливостей.

Про це йдеться в огляді міноборони Великої Британії у Twitter.

Британські розвідники зауважили, що Росія розгорнула БПЛА іранського виробництва принаймні з серпня 2022 року, включно з “Shahed-136”. Зокрема, росіяни використали “Shahed” під час масштабної хвилі ударів по українських містах 10 жовтня 2022 року.

Ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, що робить одинокі дрони легкою мішенню для засобів ППО. Також у міноборони Великої Британії вважають, що існує ймовірність того, що РФ досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно.

Водночас зазначають, що попри заявлену дальність польоту у 2500 км, “Shahed-136” має лише невелике бойове навантаження.

“Навряд чи він буде задовільно виконувати функцію “глибокого удару”, для якого Росія, ймовірно, прагнула його використати. Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще досягають обмеженого ефекту над територією України, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні”, — заявили розвідники.

ДОВІДКА. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.