Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що  11 жовтня, з 3:30 до 05:30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено над Миколаївською областю п’ять ворожих дронів-камікадзе типу “Shahed-136”, а над Одеською областю – три.

ДОВІДКА. Shahed-136 –  дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.

  • Російські військові намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed-136.
  • Українські захисники знищили дев’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Півдні України. 