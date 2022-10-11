Вранці 11 жовтня українські захисники збили вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївсьою та Одеською областями.

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що 11 жовтня, з 3:30 до 05:30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено над Миколаївською областю п’ять ворожих дронів-камікадзе типу “Shahed-136”, а над Одеською областю – три.

ДОВІДКА. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.